Viele unserer Kinder werden zu Hause geschlagen, getreten und mit Gegenständen beworfen. Das sind die erschütternden Ergebnisse einer aktuellen Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Im ersten Moment mag man den Zahlen nicht glauben. Unglaublich ist es, dass in der zivilisierten Schweiz in so vielen Kinderzimmern die Fäuste fliegen. In einem reichen Land, in dem die Eltern gebildet sind, jeder grössere Ort eine eigene Gewaltpräventionsstelle hat und fast auf jedem Nachttisch ein Erziehungsratgeber liegt.

Fakt ist: Mitten unter uns gibt es Familien, in denen Vater und Mutter auf ihre Kinder einschlagen. Mehrheitlich sind es Eltern, die in die Schweiz eingewandert sind und/oder in prekären Verhältnissen leben. Sie sind sich vielleicht gewohnt, Überforderung, Unsicherheit und aufgestaute Aggressionen am schwächsten Familienglied, ihren Kindern, auszulassen. Vielleicht weil sie es nicht anders kennen. Weil es dort, wo sie herkommen, jeder tut. Weil sie es auch als Knirpse in ihrem Elternhaus so erfahren mussten. Vielleicht war es normal, dass ihr Vater abends nach der Arbeit den Ledergürtel aus dem Hosenbund zog und auf sie eindrosch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht... Fest steht: Egal, worin die Gründe liegen, für Gewalt in der Familie gibt es kein einziges Pardon.

Genau das müssen wir prügelnden Eltern signalisieren. Wir müssen ihnen klarmachen, dass nicht einmal eine einzelne Ohrfeige in Ordnung ist. Das sind wir den betroffenen Kindern schuldig. Um sie geht es letztlich. Als zivilisierte Gesellschaft ist es unsere Aufgabe, sie zu schützen. Unabhängig von ihrer Herkunft.

