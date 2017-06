Mehr zum Videobeweis am Confed Cup lesen Sie hier.

Pro: "Beim Fussball ist es wie bei der ersten Mondlandung"

Etienne Wuillemin, Ressortleiter Sport: Der Video-Beweis ist zwingend, weil es im Milliarden-Business Fussball um zu viel geht. Die Kinderkrankheiten werden verschwinden.

"Die Aufregung ist riesig. Und sie trifft die Fussball-Welt mit voller Wucht. Endlich ist der VideoBeweis da – und doch soll nun alles schlecht sein!

Worum geht es? In Russland findet derzeit der Confederations Cup statt, eine Art Hauptprobe für die Fussball-WM in einem Jahr. Erstmals darf der Schiedsrichter strittige Szenen mithilfe eines Video-Schiedsrichters überprüfen. War das Tor wirklich korrekt? Oder war es doch Foul oder Abseits? War ein Platzverweis wirklich korrekt?

Im Milliarden-Business Fussball geht es um viel zu viel, als dass die ständig wiederkehrenden Fehlentscheide einfach so hingenommen werden dürfen. Darum braucht es den Video-Beweis. In den grössten Welt-Sportarten sind technische Hilfsmittel längst normal. Da ist es nur logisch, dass der Fussball mitzieht. Ob WM, EM oder Champions League: Der grenzenlose Ärger muss aufhören. Nun schleicht sich aber eine Angst ein. Nämlich, dass die Seele des Fussball verloren gehe. Dass Emotionen oder gar Eruptionen wegfallen. Weil die Spieler nach einem Tor nicht mehr vorbehaltlos jubeln können. Weil sie bis zu einer Minute warten müssen, ehe Schiedsrichter und Video-Assistent das Tor für wirklich korrekt befinden. Vielleicht würde es helfen, der Debatte etwas die Hektik zu nehmen. Und sich in Erinnerung zu rufen: Der VideoBeweis wird getestet. Und wie bei jedem Test ist auch bei diesem noch nicht alles gut. Aber auch der Einsatz von Drohnen, die erste Mondlandung oder Herzoperationen waren nicht urplötzliche Wunder. Sondern von langer Hand geplant.