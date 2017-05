Gäbe es den Klimawandel nicht, man müsste ihn schleunigst erfinden. Denn was wäre sonst noch fähig, China und die USA auf die gleiche Seite einer Linie zu stellen? Ja, Klimaabkommen waren langweilig. Paris 2015 war aber anders. Der Verzicht auf rigide Reduktionsvorgaben und -quoten lohnte sich. Gleich am ersten Tag unterzeichneten 175 Staaten.

In Kraft trat es am 4. November 2016. Laut Wikipedia haben bis jetzt (8. Mai 2017) «145 Staaten, die insgesamt 82,95 Prozent der globalen Emissionen entsprechen», das Abkommen ratifiziert. Darunter auch China und die USA. Natürlich ist eigentlich noch gar nichts erreicht, aber vieles auf dem Weg. Und es tut auf jeden Fall gut, dass die Supermächte China und USA, die sonst eher auf verschiedenen Seiten stehen, sich hier gemeinsam auf ein Ziel hinbewegen wollen.

Die Indizien für die Existenz des menschgemachten Klimawandels sind überwältigend. Die Präsenz von Donald Trump leider 100-prozentig. Er werde seine Entscheidung «nächste Woche» treffen, twitterte der US-Präsident letzte Woche vom G-7-Gipfel in Taormina, Sizilien.

Insider aus dem Weissen Haus wollen wissen, dass der Austritt aus dem Klimaschutzabkommen bereits beschlossene Sache sei. Überraschen würde das nicht: Es ist einer der wenigen Punkte, wo Donald Trump noch ein Wahlversprechen erfüllen kann. Auch wenn es nicht unbedingt dasjenige ist, das ihm am meisten Popularität verschaffen würde. Aber in kargen Zeiten ist man für jedes Appläuschen dankbar.

Zahlen fürs Klima wollen die Republikaner ohnehin nicht mehr

Und mindestens teilweise ausgetreten sind die USA schon. Die Republikaner haben bereits ein Gesetz eingebracht, das verbietet, Steuergelder im Rahmen des Klimaabkommens auszugeben. Die drei Milliarden, welche die USA in den Fonds zahlen sollten, der den armen Ländern helfen soll, Klimaschäden zu verhindern und die Energieversorgung umzustellen, müssen jetzt von anderen Staaten aufgebracht werden. Dass das Gesetz durchkommt, ist wahrscheinlich. Das allein wird für schlechte Stimmung sorgen, aber es ist verkraftbar, wenn die US-Milliarden kompensiert werden.

Aus dem Vertrag austreten kann Trump frühestens in drei Jahren – und dann ist er vielleicht sowieso bald nicht mehr Präsident. Die schroffste Art, der Welt den «kalten Rücken» zu zeigen, wäre, wenn Trump den UN-Klimarahmenvertrag aus dem Jahr 1992 kündigen würde. Das könnte er relativ schnell, dann würde natürlich auch das Pariser Abkommen hinfällig. Das wäre aber eine harte Brüskierung der Weltgemeinschaft, die aussenpolitisch ziemlich viel Staub aufwirbeln würde.

Innenpolitisch Punkte sammeln oder nochmals überlegen?

Dass ein Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen die Weltklimapolitik aus dem Gleis werfen würde, ist eher unwahrscheinlich. Der neue Vertrag ist eben nicht mehr nach dem Motto: «Wir nur, wenn ihr auch» gestrickt, bindend ist nur noch, dass man einen nationalen Klimaschutzplan vorlegt und dann zeigt, dass man sich an ihn hält. Sanktionen und «fremde Richter» gibt es nicht. Die Ziele selbst kann man auch tief halten. Dann sabotiert man natürlich das Abkommen, aber hinfällig würde es nicht.

Wenn die globale Klimapolitik schon so robust auf dem Weg ist, würde es sich für Trump sogar lohnen, noch einmal darüber nachzudenken, ob er weiter auf die Pauke hauen und allenfalls nur bei seinen Fans Punkte sammeln will. Die Klimaleugner hat er ja bereits an den entscheidenden Stellen postiert. Bundesweit geht wahrscheinlich nicht mehr viel in den nächsten Jahren.

Aber die Einzelstaaten haben zum Teil schon mit der Umsetzung von Obamas «Clean-Power-Act» begonnen. Und die werden weitermachen. Kohle ist ohnehin in den USA zu teuer (allerdings wegen des günstigeren Fracking-Gases). Es fehlt ein bisschen an Alternativen. Man fühlt sich an den Schweizer Wahlkampf erinnert: Mehr als einfach dagegen zu sein, gab es bei der Energiewende fast nicht. Weiss Trump, dass auf den Märkten schon viele einen Bogen um Investitionen in Fossilenergie machen?

Ernüchternder ist vielmehr, dass die erklärten Ziele bis jetzt viel zu tief sind, um das 2-Grad-Ziel zu schaffen, vom ambitionierteren 1,5-Grad-Ziel ganz zu schweigen. Und wenn man daran denkt, dass die CO2-Emissionen bis 2050 global null sein müssen, beruhigt das nicht gerade.