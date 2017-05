Bundesrat und Parlament wollen mit dem revidieren Energiegesetz, über das wir am 21. Mai abstimmen, den Energieverbrauch senken, die Energieeffizienz erhöhen und die erneuerbaren Energien stärker fördern. Diese Ziele sollen mittels einer Vielzahl von Massnahmen, unter anderem mit einem Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke, erreicht werden. Das Konzept wird nicht funktionieren können – aus sechs Gründen.

Erstens: Wir müssen Energie sparen, klar. Aber wir müssen auch alles andere sparen, was knapp ist: seltene Erden, Eisen, andere Metalle, saubere Luft, sauberes Wasser, die knappe Zeit. Unternehmungen und Haushalte erfahren über Marktpreise, was knapp ist, wo es sich lohnt zu investieren oder zu sparen. Die Behörden können sich mit Steuern und Subventionen während langer Zeit über die Knappheitssignale des Marktes hinwegsetzen und den Bürger veranlassen, jenes mehr zu sparen, das weniger knapp ist. Aber das ist nicht Sparen, sondern zwangsweises Verzichten, was man lieber nicht täte. Und das macht offensichtlich wenig Sinn.

Zweitens: Die Energiestrategie wird zu neuen Stellen führen. Aber sie sind nur das Resultat eines staatlichen Beschäftigungsprogramms, wo Politiker und Bürokraten mit dem Geld der Steuerzahler festlegen, was zukunftsgerichtet ist. Auch in der DDR glaubte man, dass man auf diesem Weg Werte schafft. Wir wussten schon damals, wie dumm das ist, weil nur jene Stellen überleben werden, die am Markt bestehen können. Andere sollte man gar nicht erst schaffen.