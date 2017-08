Sie waren so schön und ich war so stolz. Wie sie da standen in ihrer blütenreichen Frische, den Menschen ein Wohlgefallen – ganz besonders mir. Sie schienen überaus zufrieden zu sein mit den Düngerkörnchen, die ich, vorschriftsgemäss mit einem Suppenlöffel, unter sie gebettet hatte, mit dem Wasser, das ich ihnen Tag für Tag – pünktlicher als SBB-Züge verkehren – verabreicht habe.

Zwar bin ich mir längst durchaus bewusst, dass meinem Daumen nicht der geringste Tupfer Grün anhaftet. Mein Wille zum üppig blühenden Garten-Flor indes ist so mächtig, dass ich mich jeden Frühsommer guten Mutes wieder auf den Weg dahin mache. Ich hole Tipps ein, ich erkundige mich eingehend bei der Floristin im Fachgeschäft, ich pflanze mit Liebe ein.

Und dann? Dann kommt aus dem Nichts so eine Schnecke angekrochen; dann fallen ein paar dicke Regentropfen vom Himmel; dann verblühen Knospen – mir nichts, dir nichts –, noch bevor sie erblühen. Und in meinen aufkeimenden Frust hinein drängt sich – in verdrehter Form – Johannas letzter Satz in Schillers Drama «Die Jungfrau von Orléans» in meinen Kopf hinein: «Kurz ist die Freude und ewig währt der Schmerz». Na ja, genau betrachtet hält sich der Schmerz immerhin insofern in Grenzen, als ich ihn Jahr für Jahr erlebe und man sich früher oder später an alles gewöhnt.