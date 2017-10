Debatte wird von klugen Beiträgen von Frauen über Frauen geprägt

Von solchen den Skandal eher abwertenden Ärgernissen einmal abgesehen, hat die Affäre Weinstein es geschafft, dass Frauen jeden Tag in den Medien vorkommen. Nicht nur bildlich, sondern auch inhaltlich. Mit intelligenten Beiträgen von Frauen über Frauen. Gut so. Allein – meistens hält dieser mediale Effekt nur so lange an, bis die Wogen sich geglättet haben.

Ist also zu befürchten, dass die Medienberichterstattung in Kürze wieder männlich geprägt ist? Nicht zwingend. Denn so gewagt die Parallele von der Weinstein-Company in Hollywood zu anderen Wirtschaftsunternehmen scheint – die These, dass patriarchale Machtstrukturen problematisch sind, wird künftig in breiteren Kreisen gehört. Hoffentlich auch in der Schweiz, die bezüglich Frauen in Politik und Wirtschaft einen grossen Aufholbedarf hat. So setzt sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga bekanntlich für die gesetzliche Regelung ein, dass in börsenkotierten Unternehmen mindestens 30 Prozent des Verwaltungsrats und 20 Prozent der Geschäftsleitung mit Frauen besetzt werden. Wurde der Vorstoss lange auf die linke Bundesrätin reduziert und diese dementsprechend medial ausgepeitscht, hat die Vorlage nun eine weit über den Bundesrat hinaus wirkende Dynamik entwickelt. Erst recht, seit FDP-Nationalrätin Christa Markwalder den Vorstoss aufgegriffen und die Quote zwar auf zehn Jahre begrenzen, dafür die Zielquote schon nach drei anstatt fünf Jahren (Verwaltungsrat) bzw. nach fünf statt nach 10 Jahren (Geschäftsleitung) erreichen will. Nur noch die SVP lehnt diesen Vorstoss praktisch geschlossen ab.

Zusätzlichen Aufschwung erhalten solche Vorschläge von ungeahnter Seite: ausgerechnet Blackrock, der weltgrösste Vermögensverwalter mit dem Schweizer Philipp Hildebrand als Vizepräsidenten, kritisiert die mangelnde Signalwirkung des durch den Bundesrat entworfenen Gesetzesvorschlags. Die gewichtige Finanzfirma hat folgerichtig bei einigen Unternehmen gegen die Mitglieder des Nominations-Komitees gestimmt, und zwar bei den Firmen, in denen der Verwaltungsrat nur aus Männern besteht.

Gender-Diskussion ist für globale Investoren zentrales Thema

Wenn ein mächtiger internationaler Player der Wirtschaft die Gender-Diskussion ernst nimmt, dann kommen andere Unternehmen und Unternehmer nicht mehr darum herum, sich ernsthaft mit Vorschlägen aus der ursprünglich vermeintlich linken Küche auseinanderzusetzen. Vielleicht sind die Unternehmen sogar bereit, solche aus weiblichen Köpfen entsprungene Hirngespinste nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern in einen volkswirtschaftlichen Kontext zu stellen. Sind Frauen in der Wirtschaft besser positioniert, tragen sie stärker zur Finanzierung der Altersvorsorge bei. Wenn Frauen auch auf höchster Stufe gleich viel verdienen wie Männer (eine zweite Vorlage aus der vermeintlich linken Küche von Simonetta Sommaruga widmet sich genau diesem Thema), nimmt man zudem den Gegnern eines den Männern angepassten Rentenalters gehörig Wind aus den Segeln. Erhöht man das Frauenrentenalter, ist schliesslich folgerichtig, dass Frauen auch gleich viel verdienen wie Männer.

Geeignete Kandidatinnen gibt es zuhauf, wenn man gezwungen ist, sie zu finden. So erreichen Frauen die kritische Masse – in den Medien genauso wie in den Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsgremien. Doch solange Frauen riskieren, mehr oder weniger die Einzigen zu sein, bleiben sie «Exotinnen». Exotinnen aber werden ausgestellt und kämpfen häufiger ums Überleben als Exponentinnen, die sich in fähiger Gesellschaft von Frauen wissen.