Die Augenringe überschminken, die Haare zusammenbinden und das Portemonnaie im Handtäschli verstauen. Vor dem Club kurz anstehen, lächelnd am Türsteher vorbeigehen und zu rhythmischer Musik das Tanzbein schwingen. Später wieder nach Hause fahren, das übrige Geld ins Sparkässeli werfen und einschlafen.

Nein, einen solchen Samstagabend habe ich leider noch nie erlebt. Ich schreibe meinen Vornamen (Nicola) zwar ohne «s», aber ich bin ein Mann. Und wir Männer werden im Ausgang auf der ganzen Welt diskriminiert! Egal ob in der Schweiz, in Australien oder in Deutschland.

In Zürich wird uns nur Zutritt gewährt, wenn unsere Gruppe eine ausgewogene Quote an Männlein und Weiblein aufweist. In Sydney können die Türsteher unsere Identitätskarte nicht lesen, diejenigen der Schweizerinnen aber schon. Und in München heisst es beim Eingang: Buam 8 Euros, Madl 6 Euros.

Um ganz ehrlich zu sein: Eigentlich ist das (den meisten von uns) ja recht. Wir werden zwar diskriminiert, aber letztlich zu unserem eigenen Segen. Denn wenn wir es einmal in einen Club schaffen, dann blicken wir doch lieber in Frauen- anstatt in Männeraugen. Und für diese wunderschönen Augen hat sich das Warten gelohnt.