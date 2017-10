Nach dem Wort «Qualität» sucht man im Artikel von Tschanz allerdings vergeblich. Seine Sorge gilt der Marktverzerrung durch Empfangsgebühren, der er mit einem scheinbar einfachen Rezept zu Leibe rücken will: Sendungen, die SRF heute unter einem Dach produziert, werden öffentlich ausgeschrieben. Ob «Tagesschau», «Arena» oder «Sport aktuell», private Unternehmen sollen sich um die Sendungen bewerben und diese für jeweils drei Jahre produzieren. Dann werden sie wieder neu ausgeschrieben.

In den Worten von Tschanz nennt sich das «Warenhaus SRG». Würde man das Modell auf eine Zeitung anwenden, hiesse das zum Beispiel: die «Schweiz am Wochenende» würde ihre Bünde einzeln an Dritte auslagern. Nach drei Jahren würden die Ressorts wieder in andere Hände gehen und so weiter und so fort. Hinkt dieser Vergleich? Aus journalistischer Sicht keineswegs. Selbstverständlich käme niemand auf die Idee, eine Zeitung nach einem solchen Modell zu konzipieren. Es wäre ihr sicherer Tod. Wie Zeitungen haben auch Fernsehsender journalistische Standards, auf die sich das Publikum verlassen kann. Es stehen Werte dahinter und inhaltliche Konzepte, die nicht alle paar Jahre beliebig austauschbar sind – es geht um ein wohldurchdachtes Gesamtangebot, und die einzelnen Teile dieses Angebots stehen zueinander in Bezug. Übergreifende Standards und Werte bilden die Grundlage für das Vertrauen von Leserinnen und Zuschauern ihrem Medium gegenüber, ein Vertrauen, das sich über Jahre aufbaut und in der medialen Umbruchphase unserer Zeit zum wichtigsten Kapital aller Medienhäuser geworden ist. SRF ist wie die «Schweiz am Wochenende» eine Marke. Die Vorschläge von Tschanz bedeuten die Zerschlagung dieser Marke. Das kann man so wollen, man sollte es aber auch klar so benennen. Mit allen Konsequenzen.

Weniger Einheitsbrei und mehr Vielfalt fordert Tschanz von SRF auch mit Verweis auf den Medienkonzern Tamedia und dessen Mantelkonzept. Doch im Unterschied zu Tamedia produziert SRF nicht identische Inhalte für verschiedene Produkte. Die Inhalte und Ansätze des Wirtschaftsmagazins «ECO» sind anders als jene des «Kassensturzes» oder der «Rundschau». Dasselbe gilt für «Club», «Arena» und andere Sendungen. Als Klammer dienen die publizistischen Leitlinien, für deren Durchsetzung der Chefredaktor zuständig ist, sowie der Leistungsauftrag, den die Konzession umschreibt. Die «Vielfalt» von Themen und Meinungen ist ein zentraler Bestandteil dieser Konzession.

Doch wie praktikabel und markttauglich sind die Vorschläge von Tschanz? Fragezeichen sind auch hier angebracht. Würde sich ein privates Unternehmen für den Aufbau einer «Tagesschau»-Redaktion finden lassen, die im schlimmsten Fall nur drei Jahre besteht und den Anspruch hat, die Welt mit glaubwürdigen Korrespondenten erklären zu wollen statt nur Nabelschau aus der Schweiz zu betreiben mit Berichten über Unfälle, Hauseinbrüche und pikanten Gerichtsprozessen? Ein Verlustgeschäft auf dem kleinen Schweizer Markt wäre vorprogrammiert. Niemand würde sich das antun.

Werbegelder und das Bestehen am Markt sind der Schlüssel von Tschanz für mehr Vielfalt im Fernseh-Markt. Leistung setzt er gleich mit der Anzahl Zuschauer pro Sendung. Die Werbeerlöse für die einzelnen Produzenten wären «natürlich höher, je mehr Zuschauer die Sendung hat», so Tschanz wörtlich. Auch das kann man so wollen. Man sollte sich aber auch dieser Konsequenzen bewusst sein. Das «Shop in Shop»-Konzept von Tschanz würde geradewegs zu noch mehr «Einheits-Brei» und damit zum Gegenteil von Vielfalt im Fernsehmarkt führen. Wer würde eine «Arena» zur «Ernährungssicherheit» oder zum Strassenfonds «NAF» produzieren, wenn allein Ratings über Sein oder Nicht-Sein einer Produktionsfirma entscheiden? Oder wer eine Story über PensionskassenInvestments in Australien oder den internationalen Zahlungsverkehr in einem Wirtschaftsmagazin wie «ECO»? Von Inhalten der «Sternstunde» oder von «Einstein» ganz zu schweigen. Alles Formate, die relevant und wertvoll sind, aber nicht im ökonomischen Sinn gewinnbringend.

Letztlich geht es um die Frage, ob man einen echten audiovisuellen Service public will oder nicht. Marktlogik und der Service-public-Gedanke widersprechen sich nun mal, zumal in einem kleinen, auf vier Sprachregionen ausgerichteten Markt. Das «Warenhaus SRG», wie es Raphael Tschanz vorschwebt, würde sehr schnell den Ausverkauf heutiger journalistischer Standards bedeuten.