Man kann nicht gerade behaupten, die Rücktrittsankündigung von Didier Burkhalter habe die Schweiz erschüttert. Auf den Newsportalen der Zeitungen interessierten andere Themen mehr: Ein Artikel mit dem Titel «Sieben frische Sommersalate» wurde beim «Tages-Anzeiger» öfter gelesen als der grosse Text über den Aussenminister. Dabei ist nicht zu unterschätzen, was ein Rücktritt in einem kleinen Regierungsgremium auslösen kann. Burkhalter sagte an seiner Pressekonferenz: «Wenn auch nur eine Person wechselt, wird die Dynamik in der Regierung eine ganz andere – das ist meine Erfahrung aus 22 Jahren Regierungsarbeit» (der Neuenburger sass früher auch in den Exekutiven seiner Stadt und seines Kantons).

Im Fall von Burkhalters Demission gilt diese Erfahrung umso mehr, als er zwar die FDP vertrat, in wichtigen politischen Fragen aber nach links tendierte, etwa bei der Zuwanderung, dem Verhältnis zur EU, der Entwicklungshilfe und auch bei sozialpolitischen Themen. In seinem Departement besetzte er Spitzenposten gerne mit SP-Mitgliedern: Pascale Baeriswyl machte er zur Nummer 2 im Aussenministerium. Nach Burkhalters Rücktrittsankündigung fielen denn auch die Hüllen: Sozialdemokraten huldigten ihm («wie äusserst bedauerlich», twitterte Nationalrätin Jacqueline Badran), während die freisinnige «NZZ» forderte: «Nun ist ein bürgerlicher Bundesrat zu wählen.» Was impliziert, dass Burkhalter nach Beurteilung der Zeitung nicht bürgerlich ist. Diese Erkenntnis habe die «NZZ» ihren Lesern acht Jahre lang verschwiegen, meinte dazu CVP-Präsident Gerhard Pfister spitz.

Von der Partei entkoppelt

Bereits ist von einem nahenden «Rechtsrutsch» im Bundesrat die Rede. Der oder die Neue wird mit höchster Wahrscheinlichkeit rechts von Burkhalter stehen. Dennoch: Ob die Mehrheitsverhältnisse in entscheidenden Fragen wirklich kippen, ist keineswegs gewiss. Schon die «Machtübernahme» von FDP und SVP im Nationalrat nach den Wahlen im Herbst 2015 (sie holten die absolute Mehrheit) zeigte: Ein Richtungswechsel hat nicht stattgefunden. Das grösste Reformprojekt seit langem, die Altersreform 2020, trägt unverändert die Handschrift von Mitte-links. In einem so kleinen Regierungsgremium wie dem Bundesrat spielt nochmals eine ganz andere Dynamik – da hat sich im Lauf seiner Amtszeit schon mancher Magistrat von seiner Partei entkoppelt. Das bekannteste Beispiel der jüngeren Vergangenheit liefert Adolf Ogi (SVP), aber auch Burkhalter selbst stand zu Beginn seiner Amtszeit näher am Kern der FDP-Politik.