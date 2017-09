Zugegeben: Die Diskussion über die Herkunft der Kandidaten ist etwas müssig. Doch wer die Verfassung hochhält, soll ihr auch nachleben. So ist festgelegt, dass die verschiedenen Sprachregionen angemessen in der Regierung vertreten sein sollen. Nun mögen Politologen berechnen, dass die achtzehnjährige Bundesrats-Pause des Tessins noch nicht reicht, um Ansprüche auf einen Sitz zu erheben. Und ja, andere Bevölkerungsteile könnten ebenfalls jammern, da sie chronisch untervertreten sind: Städter, Agnostiker, Grüne – ganz zu schweigen von den Frauen. Gleichwohl ist und bleibt der Anspruch des Tessins legitim.

Es ist aber längst nicht die Herkunft allein, die aus Ignazio Cassis einen guten Kandidaten macht. Er hat in seiner kurzen politischen Karriere sowohl Gestaltungswillen wie auch Haltung gezeigt, zwei unabdingbare Eigenschaften für das angestrebte Amt. So rückt Cassis selbst dann nicht von seiner Überzeugung ab, wenn er weiss, dass sie wenig Anklang findet. Die Liberalisierung von Cannabis und Kokain ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie er im Zweifel einen Schaden riskiert, um seiner Haltung treu zu bleiben. Konsequent handelte er, als er 2012 aus dem Vorstand der Ärztevereinigung FMH zurücktrat, weil diese das Referendum gegen die Managed-Care-Vorlage ergriff. Eine Vorlage, die er für richtig und wichtig hielt. Danach wechselte er zu den Krankenkassen. Der Seitenwechsel hat die Tessiner derart verärgert, dass er nicht nur Sympathien, sondern bei den Wahlen 2015 auch Stimmen verlor. Zwar mögen die 180 000 Franken Jahresgehalt den Entscheid erleichtert haben, das Präsidium des Krankenkassenverbands Curafutura anzunehmen. Doch Cassis sagte damals: «Wenn ich es aufs Geld abgesehen hätte, wäre ich bei der FMH geblieben.» Da hätte er fast ebenso viel verdient, sich aber weniger exponieren müssen. Cassis wollte aber etwas bewegen, und seine neue Funktion eröffnete ihm diese Möglichkeit.

Gleichzeitig arbeitete sich der ausgebildete Arzt in wenigen Jahren nicht nur in Gesundheitsthemen zum Wortführer hoch, sondern auch in der Partei: Als Fraktionschef zieht er die Fäden bei wichtigen Themen im Parlament. Nicht immer führt das zum Erfolg. Bei der Altersreform sind ihm die taktischen Manöver missglückt. Dafür errang er andere Siege. So trug er etwa dazu bei, dass die Risikoselektion der Krankenkassen ein Ende fand. Die Welt des Ignazio Cassis ist nicht schwarz-weiss. Manchmal hadert er mit Entscheiden. Die Zulassungssteuerung von Ärzten hält er eigentlich für nutzlos, weil sie aus seiner Sicht nichts bringt. Doch die Kantone fordern eine Handhabung. Also sucht er Kompromisse. Dass er in Bern gut vernetzt ist und die drei Amtssprachen fliessend spricht, hilft ihm dabei.

Cassis politisiert nicht ideologisch, er hört anderen zu, ist höflich im Umgang, aber hart in der Sache. Seine Herkunft kommt ihm nun zupass: Sie macht aus einem guten einen zwingenden Kandidaten. Das Parlament sollte Ignazio Cassis wählen.

Lesen Sie ausserdem:

Ein Plädoyer für Pierre Maudet – Wählt den fähigen Kandidaten!

Ein Plädoyer für Isabelle Moret – Wählt die Frau in den Bundesrat!