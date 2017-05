Gleichstellung 2017. Dazu ein Znünigespräch zwischen zwei Frauen. Ort: Verwaltung einer mondänen Gemeinde.

Sie 1: He, und du ...? Wolltest du nie Kinder?

Sie 2: Ähm, doch. Ist in Planung. Weshalb?

Sie 1: Nur so. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf?

Sie 2: 32.

Sie 1: Ah. Hm. Habe gedacht, du seist viel älter.

Sie 2: Wieso? Wie alt hast du mich geschätzt?

Sie 1: 38 oder so.

Sie 2: Haha, nein, nein.

Sie 1: Dann wäre es langsam

vorbei mit Kindern.

Sie 2: ... ähm, ja. Das wäre dann wohl so.

Sie 1: Du musst schon ein wenig schauen. Wirklich.

Sie 2: ...

Sie 1: He und unsere Arbeitskollegin Julia. Sie hat doch schon ein Kind, oder?

Sie 2: Ja.

Sie 1: Und sie bekommt jetzt das zweite?

Sie 2: Ja.

Sie 1: Und sie arbeitet 80 Prozent?

Sie 2: Ja.

Sie 1: He nein. Das geht doch nicht.

Man kann doch nicht 80 Prozent arbeiten und Kinder haben.

Sie 2: Naja, das kommt drauf an,

was der Mann macht.

Sie 1: Haha. Meinst du, der bleibt manchmal zu Hause?

Sie 2: Ich glaube, sie teilen die Betreuung gut auf. Und die Kita gibt es ja auch noch.

Sie 1: Vielleicht. Aber dann hat man

nichts von den Kindern.

Sie 2: Hm, vielleicht arbeitet Julia ja gerne.

Sie 1: Meine Freundin arbeitet auch

einen Tag pro Woche und hat ein Kind.

Sie 2: Und ihr Mann?

Sie 1: Was?

Sie 2: Wie viel arbeitet ihr Mann?

Sie 1: Ach der? Der arbeitet normal.