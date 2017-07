Natürlich ist die Aussicht auf die Alpenwelt atemberaubend, natürlich gibt es ein gutes Gefühl, zu merken, dass man fit ist. Der Spass am (kurzfristigen) Leiden geht aber darüber hinaus: Es zeigt, was alles möglich ist, wenn man nur den Willen dazu aufbringt. Und das ist nun wahrlich etwas, das man aufs ganze Leben adaptieren kann, auch auf das berufliche. Selbstverständlich wird aus einem Versicherungsvertreter nicht im Handumdrehen ein Astrophysiker, nur weil er gern möchte. Aber sofern man gewisse Grundvoraussetzungen mitbringt, versetzt der Wille bekanntlich Berge. Ob es nun eine bevorstehende Prüfung – oder eben ein Alpenpass ist.

Apropos: Ein Freund fragte mich kürzlich, ob ich mit ihm diesen Sommer das sogenannte Alpenbrevet absolvieren wolle. Das sind drei, vier oder fünf Pässe auf dem Rennrad am gleichen Tag, und am Ende kommt man wieder dort an, wo man gestartet ist. Ich weiss jetzt schon, es wird die Hölle. Und das Paradies, wenn wir dann abends ein Bier öffnen.»

Kontra: «Als müssten sie vor einem Tsunami flüchten»

Andreas Möckli, Wirtschaftsredaktor: «Es bleibt ein Rätsel unserer Zeit, weshalb sich viele unter uns, trotz Alltagsstress, bis zur Erschöpfung auch noch in der Freizeit quälen»

«Wir quälen uns doch schon genug. Warum – um Himmels willen – müssen wir uns dann auch noch in der Freizeit verausgaben, wenn der Arbeitsalltag doch schon stressig genug ist. Die Bürolisten hetzen von Sitzung zu Sitzung, hängen am Telefon, schlagen sich mit Kunden herum oder arbeiten stapelweise Dossiers ab, die eigentlich schon am liebsten gestern zu den Akten gelegt worden wären. Und dann ist da noch die E-Mail-Flut oder der Chef, der einem ständig im Nacken sitzt. Die Liste liesse sich beliebig verlängern.

Während die Bürolisten geistigen Hochleistungssport betreiben, mühen sich die Büezer auf dem Bau oder in den Industriehallen körperlich ab. Und nun kommen für sie noch Temperaturen von über 30 Grad hinzu. Wie ein Profi-Tennisspieler oder ein Marathonläufer müssen sie die Flüssigkeit, die sie durchs Schwitzen verlieren, laufend mit Wasser ersetzen.

Und nun wissen viele unter uns doch tatsächlich nichts Besseres, als sich auch noch in der Freizeit an das Limit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit zu treiben. Als müssten sie sich vor einem Tsunami auf den nächstgelegenen Hügel flüchten, verausgaben sie sich zu Fuss, mit dem Velo oder schwimmend. Natürlich lässt sich das Ganze problemlos zu einem Triathlon oder Gigathlon kombinieren. Einzig der Himmel ist die Grenze.