Das Thema Digitalisierung bzw. deren Folgen für die Arbeitswelt und die Gesellschaft scheinen derzeit allgegenwärtig. Die Konklusionen der zahlreichen Studien und Artikel zur Digitalisierung widersprechen sich diametral. Vielleicht am augenfälligsten unterscheiden sich die Befunde bei der Frage, die uns alle umtreibt: Vernichtet die Digitalisierung massiv Arbeitsplätze oder schafft sie neue?

«Die Bedrohung von Arbeitsplätzen fällt voraussichtlich deutlich geringer aus als das technische Automatisierungspotenzial», lautet der Schluss in einem Bericht der deutschen Bundesregierung, der wenig später aber relativiert wird: «Nicht so klar ist jedoch, wie schnell und umfassend technologische Entwicklungen zum Verlust von Arbeitsplätzen führen werden und welche Arbeitsplätze dies genau betreffen wird.» Dieser vorsichtig positiven Betrachtungsweise stehen Horrorvisionen prominenter Vertreter aus dem Silicon Valley entgegen.

Klar ist: Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt radikal verändern und damit uns Menschen und die Gesellschaft. Aber wie unsere Arbeitsplätze in 10 oder 20 Jahren aussehen werden, darüber herrscht Ungewissheit. Das Schlüsselwort heisst künstliche Intelligenz (KI). In der «NZZ am Sonntag» vom 23. Juli sagte Erich Horvitz, Leiter Research bei Microsoft, dass die KI «völlig neue Arten von Jobs» schaffen werde, da die Systeme ständig aktualisiert und verbessert werden müssten. Für diese «schwere Aufgabe» brauche es «eine ganz neue Klasse an Menschen».