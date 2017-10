Seit zwölf Jahren amtet Dieter Leu als Präsident der Gemeinde Rickenbach. Gar 16 Jahre gehört er dem Gemeinderat an. In all diesen Jahren habe nur eine Handvoll Personen die öffentlich zugänglichen Gemeinderatssitzungen besucht, erzählt Leu. Ob Rickenbach oder Fulenbach – das Interesse ist in der Region Olten allgemeingültig gering, wenn die Exekutive einer Gemeinde tagt.

Neben den öffentlich zugänglichen Gemeinderatsversammlungen gibt das kantonale Gesetz weitere Richtlinien vor (siehe Box). So müssen Gemeinden ihre Informationspflicht wahrnehmen. Demzufolge müssen Geschäfte, die der Gemeinderat behandelt, einsehbar sein.

Üblicherweise publizieren Gemeinden im Sinne der Transparenz die Traktandenliste der bevorstehenden Gemeinderatssitzung. Oftmals sind im Nachgang Beschlussprotokolle im Netz öffentlich zugänglich. «Wir empfehlen den Gemeinden, die Traktandenlisten zu veröffentlichen», sagt André Grolimund, Chef vom Amt für Gemeinden des Kantons.

Gunzgen als grosse Abweichlerin

Ein Blick auf die Internetseiten und die Nachfrage bei sieben Gemeinden zeigt: Gunzgen ist die grosse Abweichlerin. «Wir veröffentlichen weder Traktandenlisten noch Protokolle», gibt Gemeindeschreiber Marco von Arx unumwunden zu. Nur die Sitzungsdaten sind auf der Webseite einsehbar. Da es noch nie eine Anfrage gegeben habe, bleibe die Gemeinde dieser Praxis treu.

«Wir wollen nicht die schlafenden Hunde wecken», sagt von Arx in spassigem Tonfall und schiebt nach: «Solange kein Gegenwind aufkommt, werden wir daran nichts ändern.» Wie die Beispiele der anderen Gemeinden zeigen, entspricht Gunzgen nicht den gängigen Erwartungen.

Und dennoch ist es aufgrund des Interpretationsspielraumes der Gesetzesgrundlage schwierig, der Gemeinde etwas vorzuwerfen. Immerhin informiert die Gemeinde zweimal jährlich über die Zeitschrift «Gunzger Flash».