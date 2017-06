Hans Schmid aus Niederwil schickte uns Fotos vom Rössli-Ttram, das am Umzug an der Badenfahrt 1947 unterwegs war. Es war seine erste Badenfahrt, die er miterlebte. Hier seine Erinnerungen: «2017 feiere ich 70 Jahre Badenfahrt. Keine habe ich bislang verfehlt, alle sind sie mir in lebhafter Erinnerung, wenngleich sich zunehmend eine gewisse Entfremdung einstellt – offenbar das übliche Empfinden mit zunehmendem Alter. An meiner ersten Badenfahrt 1947 habe ich den Festumzug aus dem Fenster im zweiten Stock des Hauses zum «Roten Hut» am Schulhausplatz (oder zum «Blauen»?). Hier hatte mein Grossvater sein Kaffee als Ableger der Bäckerei Stamm vom Cordulaplatz 2 (heute 8).

Mein Vater als Kondukteur, mit dem langen, aufgeklebten Backenbärtchen, auf dem Rösslitram hat mich tief beeindruckt, fast noch mehr als das üppige Dekolleté der Frau des Juweliers von der Badstrasse in ihrem wuchtigen Biedermeierkostüm. Mein allergrösstes Erbarmen hatte ich mit dem riesigen Mann, der am Umzug einen ebenso riesigen Stein auf einem ebensolchen Ast schleppte, dies bei Temperaturen von 30 Grad Celsius am Schatten.

Mein Vater, Jahrgang 1914, war in einem Team des Schweizerischen Technischen Verbandes (heute Swiss Engineering STV) verantwortlich für den Bau und den Betrieb des Rösslitrams, man erkennt ihn als vierter von rechts auf dem Gruppenbild.»

Hans Schmid wird auch an der kommenden Badenfahrt teilnehmen, und er freut sich besonders auf das Klassentreffen der einstigen Bezirksschulklasse, das jeweils an Badenfahrten stattfindet.. (-rr-)

