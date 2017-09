Markstimmung: Schwe iz: SMI über die 9000 Punkte Marke an -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sprinten davon: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau – Technologiewerte sind zurück (Apple) -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung wird immer wie klarer fürs 2017 -- Gold wieder über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘334)! Öl schwingt sich minimal nach oben (48.18 US$) – Align Technologies, Nonstop nach oben.

Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus lautet weiterhin die Devise beim Zuger Finanzspezialisten Partners Group (Börsensymbol: PGHN VX): Trotz eines mehr als sensationellen Kursverlauf über die letzten fünf Jahre würde ich an diesem Papier festhalten. Zu gut sind die Erfolgsaussichten, als dass Sie zum jetzigen Zeitpunkt aussteigen sollten. Die Neuengagements, welche aufgrund des Neugeldzuflusses stattfinden, werden in zwölf Monaten die Firmengewinne überproportional ansteigen lassen. Ich gehe davon aus, dass der Titel bis Frühling 2018 die Marke von 700 Franken durchbrechen wird. Von einer fundamentalen Perspektive betrachtet ist der Titel erstmals leicht überbewertet, dass sollte Sie aber nicht zu stark kümmern. Die Ergebnisqualität ist zu extrem ausgeprägt, als dass überhaupt ein signifikanter Gefahrenmoment für Ihre Position entstehen könnte. Falls Sie Positionen über 50'000 Franken aufweisen, würde ich mir überlegen, zu gegebener Zeit mit gedeckten Calls zusätzliche Gewinnprozente herauszuholen. Sie können sich mit dieser Transaktion noch einen Moment gedulden, denn der Aufwärtstrend an der Börse ist zu ausgeprägt. Daher dürfen Sie auch einmal aus sicherer Entfernung das Geschehen an der SWX verfolgen.