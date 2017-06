Markstimmung: Schwe iz: Positive Tendenz -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sind partiell wieder sehr stark, wegen den anstehenden Rüstungsgeschäften: S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau (Montag offen) -- Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘291)! Öl, schwingt sich nach oben (47,45 US$) -- Cembra Money Bank: Kaufen – EMS-Chemie ist weiterhin in Top-Form – Electronic Arts: Neues Rekordhoch, +45,63% im 2017.

Anlagevorschlag: Das US-Biotechnologieunternehmen Vertex (Börsensymbol: VRTX US) begeistert auf der ganzen Linie. Im 2017 sollte erstmals ein signifikanter Gewinn erzielt werden, nachdem der 31-Milliarden-US$-Champion immer negative Ergebniszahlen fürs Jahr ausgewiesen hat. Im 2017 sollte der Gewinn pro Aktie bei 0,44 US$ liegen. Doch schon im 2018 wird diese Kennzahl 1,55 US$ pro Aktie erreichen. Es stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob Sie nun mit gedeckten Calls eine (Teil)-Absicherung vollziehen sollten oder nicht. Ich würde die Haussetendenz noch abwarten, bevor ich diese Strategie in Realität umsetze. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben: Der 130er-US$-Oktober-2017-Call gibt eine Absicherung von 9,2% nach unten und ermöglich Ihnen einen maximalen Gewinn von 9,5% auf eine Laufzeit von 138 Tage. (25,1% aufs Jahr gerechnet). Ich liebe diese Strategie, da Sie Ihnen einen sehr effizienten Puffer ermöglicht. Diese Strategie macht Sinn bei einer Investitionssumme von über 30'000 US$. Hier in unserem Fall bei einer Position von mehr als 300 Aktien. Dank der hohen Volatilität des Basiswertes macht diese Strategie richtig Sinn. Strategisch würde ich in einer Woche diese Angsthasenstrategie umsetzen, Ausser den Transaktionskosten müssen Sie keine zusätzlichen Gelder aufnehmen, um diese Strategie zu vollziehen.