Fleischessen ist Kopfsache, geschätzte Leserschaft, und zwar in verschiedenerlei Hinsicht. Der Respekt vor dem Tier gebietet es dem ethisch orientierten Koch, sich mit dem zum Verzehr beabsichtigten Stück gebührend auseinanderzusetzen, um die beste aller Zubereitungsmethoden zu wählen. Auch deren Umsetzung erfordert stetige Gedankenarbeit:

Ist der gewünschte Röstgrad erreicht? Soll die Sauce gebunden werden? Darf es etwas zusätzliche Säure sein, und wenn ja, nehmen wir Zitrone oder doch lieber Rotweinessig?

Beim Essen schliesslich sollte die ambitionierte Köchin ihr Hirn nicht einfach ausschalten, sondern zuerst sorgfältig analysieren, ob die Vereinigung der verschiedenen Geschmackskomponenten gelungen ist. Und wenn Ihnen das zu anstrengend ist, sinnieren Sie beim Mampfen wenigstens über den Sinn des Lebens nach! Ein Glas Wein hilft dabei.

Weil also der Fleischverzehr Kopfsache ist, interessiert uns auch dessen kulinarische Urbarmachung. An einem durchschnittlichen Tierschädel hat die Schöpfung eine schöne Reihe geniessbarer Teile angebracht; Schwarte, Schnörli und Lippen behandeln wir aber ein andermal. Heut geht’s um die Backe, und zwar um diejenige des Rinds. Diese wurde dem Vieh am Kopf montiert, damit es faul auf der Weide stehen und die zuvor geästen Wildkräuter wiederkäuen kann, die sein Fleisch so schmackhaft machen. Bei der Backe handelt es sich also um die Kaumuskulatur des Tiers. Und weil diese selten ruht, ist das Fleisch im Rohzustand faserig, durchzogen und zäh bis hart. Diese Attribute weisen die Rinderbacke als hochgradig schmor-geeignet aus. Das gilt übrigens auch für alle anderen Backen, seien sie vom Kalb, Schwein, Lamm oder Kabeljau – den wir ebenfalls nicht saignant servieren würden.

Nun gibt es viele gute Gründe, ein Boeuf Bourguignon herzustellen, aber der Kauf von sauber parierten Weideochsenbacken beim Metzger Ihres Vertrauens ist sicher einer der schönsten.

Legen Sie diese zusammen mit ein paar Aromaten wie Rüebli- und Selleriewürfel, etwas leicht geräuchertem Speck, Lorbeeren und zerdrückten Pfefferkörnern in guten, im Stahltank ausgebauten Pinot Noir – Sie dürfen auch einen Nebbiolo nehmen, aber dann ist’s eher ein Manzo Brasato – und stellen Sie die Mischung mindestens eine Nacht lang kühl. Anschliessend die Backen trockentupfen und im gusseisernen Bräter bei mittlerer Hitze anbraten. Etwas Knoblauch und eine gehackte Zwiebel mitrösten und danach mit der Beize ablöschen. Gute Brühe oder Fonds zugeben und mindestens drei Stunden bei sehr niedriger Hitze auf dem Herd oder im Ofen schmurgeln lassen, bis das gelatinöse Fleisch butterzart und mit einem Löffel zerteilbar ist. Zum Schluss die Sauce auf die gewünschte Sämigkeit reduzieren, absieben, abschmecken und mit etwas Butter montieren. Klassikfans richten mit Perlzwiebeln und in Butter sautierten Waldpilzen an – ewigwährender Ruhm bei den Gästen ist Ihnen gewiss! Rinderbacken eignen sich aber auch hervorragend als Basis für die Herstellung eines klassischen Ragù a la Bolognese.