Nichts gegen einen netten Veganer, geschätzte Leserschaft, aber unsere Liebe gilt dem Fleisch. Es müssen ja nicht Berge davon sein, und stellen Sie doch bitte sicher, dass Ihr Metzger den Tieren zwischendurch noch in die Augen schaut, bevor er zur Tat schreitet. Und obwohl wir ein Filetsteak vom Charolais nicht vom Tellerrand weisen wollen, liegt das wahre Fleischesglück zweifellos in der rücksichtslosen Veredelung aller anderen Teile, die die Schöpfung dem Schlachtvieh in weiser Voraussicht zukommen liess. Nachhaltiger als in der Nose to tail-Küche kann man Fleisch kaum zubereiten, das wussten bereits unsere Grosseltern. Und vor allem schmeckt es mächtig gut.

Es ist deshalb unsere Absicht (und zweifellos der dringende Aufklärungsauftrag dieser Zeitung), Sie in diesen Spalten in den kommenden Monaten mit Gedanken, Rezepten und (Wieder-)Entdeckungen rund ums Fleisch zu beglücken. Mit Schweinereien, Kalbereien und Rindviechereien. Aber auch mit Hinweisen auf interessante Erzeuger in der Region, Geschichten zu Traditionen oder mit überraschenden Kombinationen für Ihre nächste Einladung.

Beginnen wollen wir mit einer rustikalen Lustbarkeit, die jedes Kardiologenherz höher schlagen lässt und auf keiner herbstlichen Tafel im Dreiland fehlen sollte: dem Griebenschmalz. Es gibt wenig Befriedigenderes, als sich dieses einfache Produkt an einem sonnigen Herbsttag in der badischen Straussi aus einem «Schmalzhäfele» auf eine Schnitte Bauernbrot zu spachteln. Dieses Gefühl wollen wir uns nach Hause holen.

Griebenschmalz wird bekanntlich aus dem zerlassenem Fett des Schweines hergestellt, wobei dieses Tierchen, so es denn recht gehalten worden ist, eine ganz enorme Menge davon hergeben kann. Da wir den Griebenschmalz aber nicht länger als ein paar Tage aufbewahren wollen, beschränken wir uns auf den Kauf eines rechten Stücks (so zwischen einem Pfund und einem Kilogramm darf es schon sein) ungewürzten und ungeräucherten Rückenspecks. Ausserdem beschaffen wir uns eine rote Zwiebel, frischen Knoblauch und nach Belieben einen säuerlichen Apfel. Dann scheuchen wir die neuerdings vegetarisch lebende Tochter aus der Küche und stellen ein Haarsieb und eine Schüssel bereit. Wir schneiden den entschwarteten Speck in kleine Würfel und geben diese in einen guten, sprich schweren Chromstahltopf.

Bei kleiner Hitze sanft gerührt ergibt sich der Speck schnell seinem Schicksal; es bildet sich eine flüssige Schicht am Topfboden. Dieses Fett giessen wir stetig durch das Haarsieb, bis nur noch die festen Reste – die Grieben – im Topf übrig bleiben. Wir rösten diese hellbraun knusprig und ziehen die kleingehackte Zwiebel und den Knoblauch kurz glasig an. Die auf Zimmertemperatur abgekühlten Zutaten rühren wir zusammen mit dem frisch geriebenen Apfel in den Schmalz hinein. Mit Maldon-Salzflocken und Pfeffer abschmecken, gut durchrühren und fertig ist die feincremige Herzensangelegenheit. Griebenschmalz lässt sich in einem Weck-Glas im Eiskasten ein paar Tage frisch halten.