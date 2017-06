Markstimmung: Schwe iz: wieder positive Tendenz -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte in relativ guter Verfassung: US-Technologiewerte wieder im Aufwärtsgang – Neue Rekordwerte bei ausgewählten US-Indexen -- Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘271)! Öl schwingt sich leicht nach unten (45,99 US$) -- Cembra Money Bank: Kaufen.

Anlagevorschlag: Das US-Unternehmen Illinois Tool Works (Börsensymbol: ITW US) hat am Dienstagabend Aufnahme im 50-Milliarden-US$-Klub an der Wall Street gefunden. Trotz des mehr als phänomenalen Kursverlaufes gibt es für Sie keinen Grund, diesen Titel vorzeitig zu veräussern. Sicherlich stellt das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 24,22 Punkten kein Börsenschnäppchen mehr dar, aber im Hinblick auf 2018 fällt diese Kennzahl auf 21,98 hinunter. Ich würde an Ihrer Stelle unter dieser Prämisse weiterhin zusätzliche Papiere erstehen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital beträgt enorme 47,48% was einen Spitzenwert darstellt. Besonders der mehr als kontinuierliche Geschäftsverlauf sollte gerade den konservativen Investor begeistern. Das Gewinnwachstum sollte im 2018 gegenüber der Vorjahresperiode um 9,7% zunehmen. Solange diese Kadenz aufrechterhalten wird, ist die Absturzgefahr an der Börse relativ gering. Diese starke Tendenz wird vom Markt begeistert applaudiert. Es macht auch keinen Sinn, aufgrund der aktuellen Kursverfassung mit gedeckten Call-Optionen einen kurzfristigen Zugewinn zu erzielen.