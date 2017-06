Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: US Wertschriftenmärkte sind partiell wieder sehr stark, wegen den anstehenden Rüstungsgeschäften: S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau -- Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘287)! Öl, schwingt sich nach unten (45,966 US$) -- Cembra Money Bank: Kaufen –– Philip Morris: Neues Rekordhoch, +33,68% im 2017.

Anlagevorschlag: Der Höhenflug des Artificial-Intelligence-Spezialisten Nvidia (Börsensymbol: NVDA US) geht in die nächste Runde. Der nun mit 88,72 Milliarden US$ bewertete Chipspezialist konnte innerhalb eines Jahres um rund 224,73% zulegen. Aktuell beträgt das Kurs-/Gewinnverhältnis des Höhenfliegers 48 Punkte, was massiv über dem Marktdurchschnitt liegt. Die Bewertungsprämie im Fall Nvidia ist halbwegs gerechtfertigt unter der Berücksichtigung des potential überproportionalen Gewinnwachstums. Sie als konservativer Investor können dem Treiben an der Börse unbesorgt zuschauen, denn Ihr Einstiegskurs liegt massiv unter dem aktuellen Niveau. Noch ist es zu früh mit (Teil)-Absicherungsstrategien Ihre Positionen bis zu einem gewissen Grad zu verteidigen. Momentan ist der „Hype“ in diesem Sektor ausgebrochen und dies macht die Preisbewegung des Titels um einiges verständlicher, sprich nachvollziehbarer. Fürs kommende Jahr erwarte ich ein Gewinnwachstum von +22,42%, was höher ist als der Gesamtmarkt prognostiziert. Jetzt noch auf den fahrenden Börsenzug aufzuspringen würde ich nur dann empfehlen, falls Sie mit sehr engen Preisniveaus nach unten arbeiten.