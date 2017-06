Lieber Hüsnü, zur Zeit macht ein Call Center von sich reden, in welchem sich Mitarbeitern mit ausländisch klingenden Namen einheimische verpassen, um so erfolgreicher zu sein. Du arbeitest doch auch in einem Call Center. Ist das bei dir ein Thema? Musst du dich am Telefon auch mit einem Schweizer Namen melden?»

Reto, Basel

----------

Lieber Herr Reto,

das ist sehr gute Frage. Und kann ich sagen, bei uns im Call Center wir dürfen richtige Name sagen oder falsche, ist egal. Mein Kollegin Irina zum Beispiele sagt immer: «Guten Tag, hier sprecht Angelina Scholi. Wie kann ich helfen?» Natürlich der Männer, wo anrufen bei uns, anfangen zum flörten und fragen zum Essen gehen und solche Sache. Der Irina sitzt im Restaurant und sagt: «Ich bezahle meine Essen selber, sonst du denkst, kannst du mir im Bett bekommen», dann der Mann sagt: «Will ich dir gar nicht im Bett bekommen, sondern dem Anschelina Scholi. Wann kommt sie?» Dann der Irina sagt: «Nehm ich dem Schnitzel mit Bom Frit. Und du kannst deine Augen zumachen, wann ich rede und Angelina Scholi denken».

Nächste Tag sie weint zu Kollege Ganesh und zu mir und sagt: «Gibt es kein Gerechtigkeit im Welt. Wann wäre Zar noch hier, ich wäre Schauspielerin geworden und nicht Frau Call Center.» Dann der Ganesh dreht seine Augen und sagt: «Sie ist nicht nur hesslich, sie ist auch dumm.» Ich sage: «Halt dein Klappe und geh Kaffee holen.» Der Ganesh sagt am Telefon immer seine ganze Name. Er hat fünf Vorname und eine Familienname, wo ist drei Kilometer lang. So der Person am andere Seite einschlaft oder geht Jogging machen, bis der Ganesh sagt: «Wie kann ich helfen?»

Und ich, wie mache ich? Sag ich mal so, mal so. Wann anruft böse Menschen, wo schreien: «Warum sprechst du so komisch? Loite wie du machen unsere Sprache kaputt!», dann sage ich: «Gute Mann, wann alle so schreien wie du, der ganze Land hat nicht kaputte Sprache, aber kaputte Ohren. Ich heisse Chuck Norris, wie kann ich helfen?»

Wann eine mittelböse Mensch anruft, wo schimpft nur mittellaut und sagt: «Ich will Beschwerdung machen bei deine Chef! Wie heisst du?», dann sage ich: «Meine Name ist Irina.» Dann der andre sagt: «Irina? Ist Frauenname.» «Ist russische Frauenname. Hab ich gestern eine Bär gegessen und fünf Liter Wodka getrinken, darum mit Stimme kommt so komisch. Willst mir zum Essen einladen und wir sprechen über deine Problem?» Dann ist fertig mit Beschwerde und fertig mit Gespräch.

Aber gibt es auch liebe Menschen wie der alte Frau Düsel, wo anruft für alle Probleme. Einemal sie fragt, wie lange muss man dem Oberschine im Ofen bäcken, anderemal will wissen, wann kommt der Regen und dritte mal anruft für Fernseprogramm. «Guten Tag, Herr Center, wieso habe ich keine Strom im Kühlschrank?». «Kannst du Call zu mir sagen. Musst du dem Kühlschrank nicht auf Null stellen, dann kommt der Strom wieder.» Für dem Frau Düsel wir sind grosse Familie, wo heisst Center. So ist das. Bei fremde Loite, ich habe hundert Name, für meine Froinde ich bleibe immer der Hüsnü.