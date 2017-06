M wie Maschinengewehr

Wer in Lateinamerika unterwegs ist, muss sich an den Anblick von Waffen gewöhnen. In Mexiko sitzen die Polizisten mit Maschinengewehren in der Hand auf Pick-up-Ladeflächen. In Guatemala und El Salvador steht bei jedem Supermarkt ein Typ mit einer Pumpgun. Und in Kolumbien findet sich an jeder Autobahn-Zahlstation ein Mann mit einer grossen Knarre. Mich schüchtert das eher ein, als dass es mir ein Gefühl von Sicherheit verleiht.