Ich habe in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Länder besucht, über die ich praktisch nichts wusste. Wenn ich Georgien, Kirgisistan oder El Salvador hörte, klingelte bei mir nichts. Vor dem Grenzübertritt hatte ich keine Vorstellungen davon, was mich in diesen Ländern erwarten könnte. Bei Brasilien war das anders. Zwar war ich auch im 200-Millionen-Einwohner-Land noch nie zuvor. Doch der Name Brasilien weckte bei mir schon vor der Ankunft zahlreiche Assoziationen:



Brasilien, das sind für mich meine Fussballidole aus der Kindheit - Roberto Carlos, Ronaldinho und Ronaldo (der mit der Zahnlücke, nicht der mit zu viel Gel in den Haaren). Bei Brasilien denke ich an den Amazonas, an Caipirinhas, Favelas, weisse Strände und den Karneval in Rio. Und ja, ich gebe es zu: Ich denke auch an braungebrannte Frauen in knappen, grün-gelb-blauen Bikinis, die zu Samba-Rhythmen ihre Hüften schwingen lassen.



In unseren ersten Tagen hier haben wir von all meinen Brasilien-Klischees aber rein gar nichts mitbekommen. Keiner unserer Fahrer nannte sich Ronaldo oder Ronaldinho - und sie sahen auch völlig anders aus als die brasilianischen Fussballstars. Der grossgewachsene Irio zum Beispiel würde mit seiner schlaksigen Statur, der hellen Haut sowie den blauen Augen eher in die Innenverteidigung von Deutschland passen als in die brasilianische Seleção – wenn er denn 30 Jahre jünger wäre.