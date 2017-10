Brandstiftung «wahrscheinlich»

Am Montagabend erklärte Staatsanwalt Dominique Alzéari, dass die Untersuchungsbehörden von Brandstiftung ausgingen. Die Brandursache sei «sehr wahrscheinlich kriminellen Ursprungs», sagte er an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen und befinde sich in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen der Tat wurde noch nichts bekannt.

Die französischen Medien thematisieren derweil den Einsatz der Hilfskräfte. Insbesondere aus der türkischen Community artikuliert sich der Ärger. Gegenüber französischen Fernsehstationen behaupten Anwohner, zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der Feuerwehr seien bis zu 45 Minuten verstrichen. Mustafa Duzenli präsidiert das türkische Kulturzentrum und verlangte Antworten rund um den Hilfseinsatz. Er sei während der Katastrophe herbeigeeilt und habe beobachtet, wie die Feuerwehr um die Ecke gestanden sei. Darauf angesprochen, auf was sie noch warte, habe man ihm geantwortet, dass man sich erst noch organisieren müsse, zitiert ihn «L’Alsace».

Auch Özgür Çinar, türkischer Generalkonsul, reiste aus Strassburg an um seine Solidarität auszudrücken. Er verzichtete weitgehend auf Kritik, erinnerte aber auch daran, dass bereits 2014 bei einem Brand in Mulhouse drei Türken ums Leben gekommen sind. Auch beim jetzigen Unglück waren drei der Opfer türkischer Abstammung. In türkischen Medien war zudem die Rede, dass ein Abgeordneter die Untersuchungen nun begleiten soll, was sich bislang aber nicht verifizieren liess.

Seit Jahren Problemquartier

Bourtzwiller gilt als ein Problembezirk innerhalb der 100 000-Einwohner-Stadt Mulhouse. Abgetrennt durch zwei Autobahnschneisen ist das Quartier geprägt durch eine hohe Ausländerquote. Das betroffene Mehrfamilienhaus in der Rue Saint-Nazaire ist typisch für die Gegend. Nach Angaben von Rottner war das Gebäude in einem «sehr guten Zustand». Mulhouse sei eine «ruhige Stadt ohne besondere Schwierigkeiten», betonte er. Der Stadtteil Bourtzwiller sei keinesfalls eine Problemgegend, so der Bürgermeister weiter. Dennoch ist es nicht so lange her, dass Bourtzwiller unrühmlich in den Schlagzeilen stand: Als in Frankreich im Zuge sozialer Unruhen 2012 die Autos brannten, erklärte das französische Innenministerium Bourtzwiller zur prioritären Sicherheitszone.