Am Donnerstagabend hat sich im Tessin ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Fallschirmspringer knallte auf die Kantonsstrasse in der Nähe des Flughafens Locarno-Magadino. Gemäss dem Onlineportal "tio.ch" kam es in der Luft zu einem Vorfall zwischen zwei Fallschirmspringern. Offenbar hatte der Verunfallte danach Probleme mit seinem Hauptschirm. Auch der Notfallschirm habe sich nicht richtig geöffnet. "Er krachte voll auf die Strasse", sagte ein Augenzeuge zu "blick.ch".

Auf der Strasse überfuhr ihn anschliessend ein Auto. Der Notfallarzt habe noch versucht, ihn zu reanimieren. Der Versuch war allerdings vergebens, der Fallschirmspringer ist verstorben. (mwa)