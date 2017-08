Ein 31-jähriger Automobilist war am frühen Sonntagmorgen auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. Um 5.45 Uhr muss er auf Höhe Suhr am Steuer eingeschlafen sein. Dadurch schloss er rasch auf einen langsamer fahrendes Auto mit Pferdetransportanhänger auf. $

Der Wagen prallte in das Heck des Pferdetransporters, in dem sich zwei Tiere befanden. Die Komposition geriet ausser Kontrolle, wobei sich der Anhänger löste und umkippte. Schliesslich prallten auch die beiden Autos noch zusammen, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Pferde irrten auf der Autobahn umher

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Die Kapo nahm ihm den Führerausweis ab. Die beiden im Anhänger mitgeführten Pferde traten nach dem Unfall auf die Fahrbahn und irrten auf der Autobahn herum. Während mehrere Polizeipatrouillen den Bereich absicherten, konnten beide Tiere eingefangen werden. Eines von ihnen war verletzt. Eine Tierambulanz brachte es in die Pferdeklinik.

Der Verkehr konnte die A1 in Richtung Bern zeitweise nur über den Pannenstreifen passieren. Angesichts des schwachen Verkehrsaufkommens blieb dies ohne grössere Folgen. Die Autobahn war um 7.30 Uhr geräumt.





