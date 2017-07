Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Selbstunfall am Sonntagmittag in Gelterkinden Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige kam von Rünenberg her und stürzte in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann rutschte nach dem Sturz rund 60 Meter eine Weide hinunter, bis er in einer Wiese liegen blieb. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital geflogen. Der Unfallhergang wird noch abgeklärt.