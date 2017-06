Der 46-jährige Deutsche war am Samstag mit seinem Motorrad in Richtung Hitzkirch unterwegs. Auf der Höhe des Weilers Brunnwil gereit er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden VW.

Sowohl der Töff-Fahrer wie der Lenker des Autos wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 35'000 Franken.