Am Donnerstagmittag, 1. September 2016, wurde ein heute 32-jähriger Türke auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum a1 in Oftringen mit einem Messer am Oberschenkel so

schwer verletzt, dass er gleichentags noch operiert werden musste (die az berichtete). Als mutmasslichen Täter konnte die Staatsanwaltschaft einen heute 32-jährigen Türken festnehmen. Er ist noch immer in Untersuchungshaft.