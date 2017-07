Die Kantonspolizei mahnt zur Wachsamkeit: Seit Mittwoch, 28. Juni rückte sie über zwei Dutzend mal wegen Einbrüchen oder sogenannten Einschleichdiebstählen aus. Die Delikte wurden vor allem im östlichen Kantonsteil, in den Bezirken Baden, Bremgarten, Brugg und Muri gemeldet. Insbesondere im Freiamt verzeichnete die Kapo einen Anstieg der Einbrüche.

In mehreren Fällen hatte es die Täterschaft leicht. Sie gelangte durch offen stehende Türen oder Fenster in die Häuser und so an das Deliktsgut.

«Die jüngsten Beispiele zeigen, dass die Täterschaft solche 'Einladungen' gerne annimmt», schreibt die Kantonspolizei und rät, besonders jetzt bei sommerlichen Temperaturen Türen und Fenster in der Nacht konsequent zu verschliessen. Bei offenen Schlafzimmerfenstern sollten in

der Nacht die Storen oder Läden geschlossen werden. (kob)