Der emotionalste Moment kommt, als eigentlich schon alles vorbei ist. Richterin Margarete Basler hat die Verhandlung bereits geschlossen. Die gut drei Dutzend Medienvertreter und Zuschauer, die der Urteilsverkündung am Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Säckingen beigewohnt haben, packen bereits zusammen. Kamerateams suchen sich die ersten Gesprächspartner, da kommen sich die vermeintlichen Antagonisten dieser drei Verhandlungstage im Prozess gegen den 85-jährigen Unfallfahrer von Bad Säckingen nochmals richtig nahe.

Zwei Brüder des Radfahrers, der bei dem Unfall ums Leben gekommen ist, gehen auf ihrem Weg aus dem Gerichtssaal an dem Verurteilten Sime J. vorbei. Oder besser gesagt, wollen vorbeigehen, halten dann aber inne – und umarmen schliesslich den Mann, der durch seine Fahrlässigkeit dem Leben ihres Bruders ein Ende gesetzt hat. In diesem Moment gibt es keinen Zweifel daran, dass sie ihm verziehen haben.

Unfallfahrer entschuldigt sich

Andreas Biehler, der jüngste Bruder des Radfahrers, bestätigt das auf Nachfrage ausdrücklich. Bereits nach den Plädoyers hatte sich Sime J., gebürtiger Kroate, persönlich in gebrochenem Deutsch an die Opfer und Angehörigen gewandt und sie um Verzeihung gebeten. Diese Entschuldigung hatte sein Verteidiger schon am ersten Verhandlungstag angekündigt. Eigentlich will der Verteidiger zwischen den vier Plädoyers und der Entschuldigung noch eine Pause für seinen Mandanten. Doch dieser fängt einfach an zu sprechen, kann die Worte nicht mehr zurückhalten. «Ich bitte Sie um Verzeihung», sagt er an all jene gewandt, denen er ungewollt Leid zugefügt hatte.