Am Dienstagnachmittag fuhr ein Autolenker im Waldgebiet bei Grenchen vom Stierenberg in Richtung Grenchen. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in der Folge die Böschung hinunter. Im Abhang kam das Auto nach Kollisionen mit mehreren Bäumen zum Stillstand. Der Lenker verletzte sich dabei leicht. Vor Ort durchgeführte Schnelltests auf Alkohol und Drogen fielen bei dem Deutschen positiv aus, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Für die Bergung des Fahrzeugs in unwegsamen Gelände stand die Feuerwehr Grenchen im Einsatz.

Ebenfalls am Dienstag kam gegen 13.30 Uhr auf der Gempenstrasse bei Dornach eine Autolenkerin im Waldgebiet von der Fahrbahn ab. Vor einer Rechtskurve verlor sie auf dem feuchten Laub die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge in die Böschung hinunter. Sie blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (kps)