Vergangene Woche geriet eine Entenfamilie beim Grenzübertritt in die Bredouille. Sie wollte beim Zollamt St. Margrethen Freilager die vielbefahrene Hauptstrasse in Richtung Rhein überqueren. Als der Versuch missglückte, flüchtete die junge Familie in dicht bewachsenes Gelände und sass gemäss einer Mitteilung der Zollverwaltung zwischen der Strasse und dem Amtsplatz fest.

Mithilfe von Einsatzkräften des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen konnten Mitarbeiter des Zolls die Familie im Gestrüpp einfangen und dem zuständigen Fachmann übergeben.

Allerdings war ihnen die genaue Anzahl der Enten nicht bekannt und so staunten sie nicht schlecht, als rund eine Stunde später ein weiteres Entlein tapfer über den Amtsplatz marschierte. Sofort nahmen die Zöllner das kleine Tier in ihre Obhut und brachten es so schnell wie möglich zum Rest ihrer Familie. Noch am selben Abend konnte die wiedervereinte Familie wieder ausgesetzt werden.