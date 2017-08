Um drei Uhr nachts gingen bei der Notrufzentrale mehrere Meldungen ein, wonach ein grosses Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse in Wohlen ausgebrochen sei.

Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd vor Ort in der untersten Wohnung. Sie brachten das Feuer in der Folge rasch unter Kontrolle und konnten es schliesslich löschen, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung vom Montagmorgen schreibt.

In der Zwischenzeit wurden sämtliche Bewohner des Hauses evakuiert. Vier Personen klagten über Atembeschwerden – sie wurden von Ambulanzen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die übrigen Wohnungen sind aufgrund des dichten Qualms unbewohnbar. Die Höhe des Schaden kann gemäss Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.

Auch die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Kapo Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder: