Der 61-jährige Schweizer musste am Donnerstag bei der Polizei zur Einvernahme erscheinen, weil er am vergangenen Sonntag in angetrunkenem Zustand angehalten und kontrolliert worden war, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Die Beamten stellten damals fest, dass ihm das Strassenverkehrsamt ebenfalls wegen einer Blaufahrt im April bereits den Fahrausweis entzogen hatte.

Zur Einvernahme fuhr der Mann beim Polizeiposten Emmen erneut mit dem Auto vor. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille.

