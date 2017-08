Ausgebrochen war der Brand des Autos um etwa 20 Uhr in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in Netstal. Wie die Glarner Polizei am Mittwoch informierte, fing der Wagen Feuer, zehn Minuten, nachdem er vom Lenker abgestellt worden war.

Trotz umgehender Löschversuche durch anwesende Personen konnte das Feuer nicht zum Ersticken gebracht werden. Erst der alarmierten Feuerwehr aus Glarus gelang es, die Flammen zu löschen.

Für gut zwei Stunden mussten etwa 50 Personen aus Sicherheitsgründen und wegen starken Rauchs das Gebäude verlassen. Zwei Personen mussten sich wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung untersuchen lassen. Im Gebäude befinden sich unter anderem ein Restaurant, ein Fitnesscenter und Wohnungen.

Das Feuer beschädigte den Personenwagen total. Als Brandursache steht laut Polizeiangaben ein technischer Defekt im Vordergrund. Am Gebäude und an weiter parkierten Autos entstanden Rauch- und Russschäden.