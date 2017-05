Zuletzt wurde Sanije Aliti am Montagmorgen, 29. Mai 2017, um zirka 9.15 Uhr in der Klinik Zugersee gesehen. Seither fehlt jede Spur von ihr, wie die Zuger Polizei am Dienstagabend mitteilt.

Das Signalement:

48 Jahre alt

ca. 160 cm gross

schlank

schwarze, lange Haare

braune Augen

spricht Albanisch

Zuletzt trug die Vermisste ein dunkles T-Shirt, einen kurzen schwarzen Blazer sowie schwarze Ballerinas.

Hinweise über den Verbleib der Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle, Tel. 041 728 41 41.