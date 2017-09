Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle ist am Samstagnachmittag auf der Länggasse in Zollikofen ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Das Fahrzeug war nach Abzug der Messtoleranz mit 113 km/h in Fahrtrichtung Ittigen unterwegs; erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt maximal 50 km/h.