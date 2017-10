Die CVP Aarau lädt am Donnerstag 9.November zu einem Abend im Max und Moritz ein!

18.00h: Die Chefköchin Anisha taucht mit uns in die Welt der veganen Küche ein. (Selbstständiges Erstellen von Hummus, Smoothie, etc.)



19.00h: Prämierung für den besten selbstgemachten Hummus durch die Jury bestehend aus dem Sternekoch Luc (Krone Restaurant), Chefköchin Anisha (Max - Moriz) und dem Gastrochef Alessandro Crivaro (Geschäftsinhaber Krone, Max - Moriz, Signor Rossi & Panini Cultura Café)



Der «Gewinnerhumus» wird von Max - Moriz nachproduziert und am Stand der CVP Aarau am 11.November 2017 in der Stadt den Aarauer/Innen verschenkt. Dafür nehmen wir uns Zeit!



19.30h: Vegane Tavolata an einer großen Tafel



Ab 20.30h: Open DJ Stage – Unterstützung der lokalen Musiker