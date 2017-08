Wir laden Sie herzlich ein mit uns zu singen. Ab 22. August finden die Proben in Zürich-Höngg statt. Das Abschlusskonzert dieses Projektes ist am Samstag, 23. September 2017 um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Höngg.



Nous vous invitons à participer aux répétitions à partir du 22 août. Le concert de ce projet a lieu le samedi 23 septembre 2017 à 17 h à l'église réformée de Höngg.