Spiel 1: Sa. 17.03 17.00 Uhr in Winterthur/Eulach-Halle (TV Spiel)

Spiel 2: Sa. 24.03. 19.00 Uhr in Kirchberg, Grossmatthalle

Spiel 3: Sa. 31.03. 17.00 Uhr in Kirchberg, Grossmatthalle (TV Spiel)

Spiel 4. Sa. 07.04. 17.00 Uhr in Winterthur/Eulach-Halle

ev Spiel 5: So. 08.04. 17.30 in Kirchberg, Grossmatthalle

ev Spiel 6. Sa. 14.04. 17.00 Uhr in Winterthur/Eulach-Halle

ev Spiel 7: So. 15.04. 17.30 In Kirchberg, Grossmatthalle