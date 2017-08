Nachdem die traditionelle Naturexkursion am ursprünglichen Datum im Juni vom heftigen Regen verhindert wurde, war dem zweiten Anlauf ein warmer Sommerabend beschieden. In einer kurzen Einführung durch Werkhofchef Patrick Schärer und Stadtgärtner Martin Geissbühler über die Pflege der rund 2800 stadteigenen Bäume begaben sich die Teilnehmenden auf einen Rundgang, der via Steinbruggallee der Aare entlang zum Kreuzackerpark führte.

Anhand verschiedener kranker oder von Schädlingen befallener Bäume erläuterte der Stadtgärtner, wie damit bei der Pflege umgegangen wird. Dürre Äste werden nur dort entfernt, wo eine Gefahr besteht. Von Bäumen, die gefällt werden müssen, werden erst nur die Äste entfernt. Der Stamm bleibt dagegen noch eine Weile stehen und dient damit als Biotop für Bewohner, die auf Altholz angewiesen sind. Eigentlich wollte Heinz Flück als Ornithologe die Baumbewohner zeigen. Am ursprünglichen Datum des Anlasses im Juni wären die Jungvögel noch zu hören und zu sehen gewesen – jetzt waren sie bereits ausgeflogen –, so dass er nur Hinweise geben konnte, wo welche Vögel früher im Jahr anzutreffen gewesen wären.

Mit einem gemütlichen Umtrunk in der Hafebar wurde der informative Rundgang abgeschlossen.