Die HSG Leimental trifft diesen Sonntag den 07.05.2017 in der 99er Halle in Therwil auf die SG Yverdon & Crissier. Die letzten drei Spiele der Baselbieterinnen bieten alle Endspielcharakter.



Der Abgeschlagene letzte TV Uster liegt auf dem letzten und somit auf dem direkten Abstiegsplatz. Der LK Zug belegt momentan mit 23 Punkten den ungeliebten dritten und gleichzeitigen Barrageplatz. Die SG Yverdon & Crissier belegt mit ebenfalls 23 Punkten den bereits rettenden zweiten Platz. Die HSG Leimental belegt mit nur einem Zähler mehr, 24 Punkten, den ersten Platz.Jedoch muss nun jeder Punkt mit viel Schweiss und Kampf erarbeitet werden.



Die Waadtländerinnen werden sicherlich hoch motiviert anreisen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Entscheidungsrunde ging mit einem knappen Sieg (32:31) zu Gunsten der Leimentalerinnen aus. Dies lässt der Gegner sicherlich nicht auf sich sitzen und wird am kommenden Sonntag auf einen Sieg pochen.



Dies zu verhindern gilt es mit eisernem Willen, unermüdlichem Einsatz und vielen Heimfans, die die Halle wie gegen Uster in eine uneinnehmbare Festung verwandeln.



HOPP HSG HOPP Leimental