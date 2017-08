Rund 50 Dienstleister präsentieren am 2. September im Zentrum Bärenmatte in Suhr ihre Angebote für Menschen über 60 und pflegende Angehörige.

Suhr.- Sprachreisen, Gehhilfen, Entlastungsdienste und Demenzprävention sind nur einige der vielen Produkte und Dienstleistungen, welche die 50 Aussteller der diesjährigen Expovita anbieten. An der kostenlosen Ausstellung in Suhr können sich die Besucher einen Überblick über die Vielzahl von Angeboten für Seniorinnen und Senioren verschaffen. Dabei kann auch kostenlos ein Gehör- und Fahrtauglichkeitstest absolviert und sein Glück bei diversen Gewinnspielen versucht werden. Dazwischen sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Referaten von Altregierungsrat Peter C. Beyeler und Motivationscoach Ernst Wyrsch sowie einer Modenschau, Tanz- und Musikdarbietungen für gute Unterhaltung.

Damit die breite Angebotspalette der Expovita auch ein breites Publikum findet, hat das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Aargau dieses Jahr mit der Pro Senectute Aargau zusammengespannt. Gemeinsam verfügen die beiden Veranstalter über 225 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit und für Seniorinnen und Senioren.

Weitere Informationen zur Expovita unter: www.expovita.ch