An unserer regelmässigen Frühlingskleiderbörse generieren wir einen grossen Teil des Geldes, welches der Frauenverein zur Durchführung des Altersausflugs benötigt. Die Kleiderbörse erfüllt aber noch einen anderen Zweck. Sie dient dem umweltfreundlichen Ausmisten des eigenen Kleiderschrankes und dem günstigen und ökologischen Einkauf von Textilien. Diese Aspekte machen die Kleiderbörse zu einem wichtigen Bestandteil unserer Gemeinde. Bitte unterstützen Sie auch weiterhin unsere Börse im Frühling und Herbst mit einer Kleiderspende oder Ihrem Einkauf. Vielen Dank an alle unsere Spender, Käufer und Helfer.

Der diesjährige Altersausflug führte die Senioren am Dienstag nach Pfingsten über die Schwägalp ins Toggenburg. Für die fast 190 angemeldeten Gäste wurden 5 Cars benötigt. Obwohl Regen angesagt war, konnten wir die Reise im Trockenen beginnen. Auf der Fahrt wurden wir vom Regen eingeholt, so sahen wir leider nur ein Stück des Säntismassivs. Dem feinen Mittagessen im Restaurant Thurpark tat es aber keinen Abbruch. Und so genossen wir alle unser Rindsgeschnetzeltes mit Spätzli und Gemüse oder das Vegi-Menu. Da es danach noch immer regnete, wurde es leider nichts mit dem Verdauungsspaziergang. So kamen wir dann dank der ruhigen Fahrweise unseres Chauffeurs rechtzeitig wieder zu Hause an und konnten da wiederum trockenen Fusses heimkehren. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen, unsere Urdorfer Senioren haben diesen Ausflug und den Austausch mit Bekannten, Nachbarn oder Freunden sehr genossen.