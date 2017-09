Am Samstag, 28. Oktober 2017 und Mittwoch, 1. November 2017 unterhalten die Trachtengruppe Meisterschwanden und die Kindertanzgruppe in der Mehrzweckhalle Eggen in Meisterschwanden Gross und Klein mit ihren Tänzen. Wir freuen uns, dass uns die Formation «Roggehuse-Musig“ begleiten wird. In der Pause bieten wir den beliebten Glücksack, gut gefüllt mit Burebrot, Handarbeiten und sonstigen Überraschungen an. Niemand geht leer aus. Das Lustspiel in 3 Akten „Schlau muess mer sii“ von Lukas Bühler unter der Regie von Arnold Panier wird garantiert Ihre Lachmuskeln strapazieren. Lassen Sie sich überraschen.

Für das leibliche Wohl sorgt ab 18.30 Uhr die Küchencrew unter der Leitung von Hansueli Joost. Flink und freundlich bedient Sie die Musikgesellschaft Meisterschwanden. Das Kuchenbuffet mit seinen feinen Kuchen und Torten öffnet in der Pause. Am Samstag, 28. Oktober 2017 spielt Bödeli im dritten Teil zum Tanz auf. Kassaöffnung ist um 18.30 Uhr, die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Keine Platzreservation. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.