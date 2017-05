Erfreuliche Nachrichten für den FC Baden. Nach dem 1:0-Sieg gegen Luzern II wurde unterschrieben: Der FC Baden hat den Vertrag mit Trainer Thomas Jent und Assistenztrainer Rino Luongo sowie dem kompletten Staff verlängert.

Trainer Thomas Jent und sein Team haben das Saisonziel erreicht und kämpft erneut um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele. Das Trainerteam leistet gute Arbeit, was auch an der guten Stimmung und Chemie in der Mannschaft erkennbar ist. Thomas Jent ist ein hervorragender Ausbildner und ist eindeutig auch in Zukunft der richtige Mann an der Seitenlinie, um weiter die jungen Spieler des FC Baden zu fördern und zu fordern.

Der FC Baden freut sich sehr, auch in der kommenden Saison mit Thomas Jent, Rino Luongo und dem Staff weiter zu arbeiten.