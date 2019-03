Der SVWE konnte sich dank einem starken Goalie Reich und zwei Toren vom wieder genesenen Daniel Johnsson schadlos halten, gegen ein Uster, dass noch einmal alle Kräfte mobilisierte, aber offensiv über die ganze Serie hinweg einfach zu wenig zu Stande brachte.

Sei es nun in der Qualifikation oder auch in den Playoffs, Freitagabendspiele sind meistens speziell und zwar meistens nicht speziell gut. Da fügte sich die vierte Playoff-Partie zwischen Uster und dem SVWE nahtlos in diese Serie von Spielen auf eher bescheidenem Niveau ein, von Playoff-Intensivität wenig zu sehen.

Vor allem das Spiel mit dem Ball war bei der Berger-Truppe keine Offenbarung. Viele Auslösungen ohne Bewegung und zudem technisch schlecht ausgeführt, sorgten für zahlreiche leichte Ballverluste.

Ebenfalls wenig erbaulich das Powerplay-Spiel. Gleich viermal konnte der SVWE im Mitteldrittel in Überzahl agieren und hatte die Chance, die Partie in dieser Phase zu entscheiden. Doch drei Situationen in einfacher Überzahl endeten mit einer 0:1 Bilanz (also einem Shorthander), einzig die doppelte Überzahl konnte durch Johnsson zum erneuten Führungstreffer ausgenützt werden.

Eine ungenützte Chance

Dieser Johnsson war es dann auch, welcher mit einem Gegenstoss (nach cleverer Balleroberung Hofbauers und auf Zuspiel von Lehtinen) den «Gamewinner» zum 3:1 erzielte (42.). Bereits dem 1:0-Führungstreffer von Bischofberger war ein Konter vorausgegangen, war insofern aber verdient, weil der SVWE die Startphase dominiert hatte, dann aber nachliess.