Die Musikgesellschaft Messen führt vom 15. bis 17. Juni 2018 einen überregionalen Musiktag in Messen durch. Nach dem Motto «gemeinsam musizieren» werden nebst den Vereinen aus dem Musikverband Bucheggberg und Umgebung auch die Vereine der Bezirksverbände Wasseramt und Solothurn-Lebern in Messen ihr Können unter Beweis stellen. Auch der Musikverein Harmonie Sontheim aus Deutschland, mit welchem die MG Messen seit 1973 eine schöne Freundschaft pflegt, wird das Fest sowohl musikalisch, wie auch beim gemütlichen zweiten Teil bereichern.

Das Organisationskomitee unter der Leitung der OK-Präsidentin Karin Graber-Vögeli befindet sich seit Oktober 2016 in der Planung für ein aussergewöhnliches Fest, welches nicht nur für die mitwirkenden Vereine, sondern für die ganze Bevölkerung rund um Messen zu einem einmaligen Erlebnis werden soll. An traditionellen Teilen wird festgehalten und diesen einen modernen Touch verliehen. Unterhaltungswettbewerb ähnlich des Eurovision Song Contests oder die Marschmusik-Strecke, welche in einer „Arena“ endet, sind nur zwei der zu erwartenden Highlights. Im Vorfeld soll auch die Dorfbevölkerung miteinbezogen werden, was den Musiktag aus dem Festareal heraus in das Dorf und die ganze Region trägt.

Das Datum vormerken und reservieren lohnt sich. Die Musikgesellschaft Messen freut sich auf freudige, motivierte Musikanten und begeisterte Zuschauer.

Wie bei Anlässen dieser Grössenordnung üblich, ist auch die MGM auf Helfer, Gönner und Sponsoren angewiesen. Auf der neu erstellten Website «www.musiktag-messen.ch» stehen die entsprechenden Informationen bereit und werden laufend ergänzt.

Die Musikgesellschaft Messen freut sich mit euch allen «gemeinsam zu musizieren».